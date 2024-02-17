شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم صندوق تحيا مصر فى توفير السكن اللائق للبسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم صندوق "تحيا مصر" في مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث ساهم في دعم القطاعات المختلفة بنحو 22 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى الربع الأول من عام 2023، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد للسنه المالية الجارية 2023/2024 ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد، نرصد أهم مساهمات الصندوق في مجال السكن:

1- ساهم الصندوق في دعم مشروعات بشائر الخير بأكثر من 4.7 مليار جنيه.

2- ساهم بمليار جنيه في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات استفاد منها نحو 80 ألف مواطن، وتم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 12 ألف منزل متهدم في 332 قرية.

ويهدف صندوق تحيا مصر إلى تحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية، تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالريف المصري، توفير برامج الرعاية الصحية لغير القادرين، حماية اطفال بلا مأوى والمشردين، المساهمة الفورية والفعالة لمواجهة الكوارث والأزمات.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي توحيد وتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد من مختلف المصادر، توفير أدوات تمويل مرنة لتنمية الأسر الأولى بالرعاية اقتصادياً