شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الرئيس السيسى أولى اهتماما كبيرا لجهود دعم وتمكين الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بقرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد ب 10 آلاف جنيه وقنطار القطن في وجه بحري 12 ألف جنيه مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح لـ"الخليج 365" إلي أن تحديد سعر القطن يلعب دورًا حاسمًا في زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالقطن لانه عندما يكون سعر القطن منخفضًا، يكون من الصعب على الفلاحين تحقيق أرباح مجزية من زراعته وبالتالي، فإنهم قد يتجهون إلى زراعة محاصيل أخرى تكون أكثر ربحية وهذا يؤدي إلى تقليل الرقعة الزراعية المزروعة بالقطن ويكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الزراعي للدولة و تحديد سعر القطن بشكل عادل ومناسب يشجع الفلاحين على زراعته و تعزيز الاقتصاد الزراعي والاجتماعي للدولة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الفلاحين من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية والحكومة مشيرا إلى أن زراعة القطن له فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال توفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي كما يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة وتحسين مستوى المعيشة للفلاحين من خلال تشجيعهم علي زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وذلك من خلال تحديد سعر عادل ومربح لها.