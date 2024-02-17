انهيار جزء من مبنى مؤلف من طابقين في منطقة الرحاب ولا اصابات

انهار جزء من مبنى مؤلف من طابقين، في منطقة الرحاب لجهة المدينة الرياضية، حيث توجهت فرق الاسعاف على الفور الى المكان.

هذا، واقتصرت الاضرار على الماديات من دون وقوع اصابات بشرية.