شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية وغنائية فى فعالية التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت مؤسسة الصديقية التابعة للتحالف الوطني احتفالية شملت تلاوة القرآن وعرض مسرحي وعرض موسيقى من أطفال مساكن عثمان الأولي بالرعاية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور علي جمعه وعدد من قيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي والنواب، اليوم، السبت، وذلك على هامشي أعمال افتتاح ورش تصنيع وتدريب للحرف اليدوية والملابس ومراكز تأهيل الأطفال.

وشملت الفعالية استضافة مع يقرب من 500 أسرة من أهالي المحافظة وما يقرب من 1200 طفلا للتعليم والتدريب في ورش حرفية لتعليم الخزف والمهن اليدوية ومحور الأمية.

وتعمل مؤسسة الصديقية التابعة للتحالف الوطني على تعليم الكبار أيضا في مصنع ملابس على التصنيع والخياطة وسوف يتم تنمية المهارات والقدرات الخاصة بهم وتعديل السلوك من خلال ورش تدريبية أيضا وذلك لتأهيل الشباب والفتيات على العمل والاستفادة من التدريب.