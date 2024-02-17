شكرا لقرائتكم خبر عن "باب رزق".. التحالف الوطنى يفتتح مشروع لسيدات مساكن عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشروع "باب رزق" الذي أعدته سيدات مساكن عثمان بأكتوبر، وتضمن المشروع ملابس وشنطا مصنوعة بأيدي السيدات والعاملات في المؤسسة.

وعبر الدكتور على جمعة وأشرف صبحي عن سعادتها البالغة بمستوى المنتجات التي صنعت بأيدي سيدات مساكن عثمان، ومؤسسة التحالف الوطني، ويهدف المشروع إلى التطوير من المنطقة، وتوفير فرص عمل لمختلف السيدات في المنطقة.

ويأتي ذلك خلال جولة لهم في مركز شباب المنتجين بمساكن عثمان وتضمنت الجولة داخل مختلف الفصول الموجودة في مركز الشباب، وتفحص فصول تعليم اللغات، والبرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية، وفصول الكشافة.