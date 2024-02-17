شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية قضية فلسطين على حسابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية عن استنكاره الشديد لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ورفح إلى سيناء وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية برفض هذا المخطط الصهيوني والتصدي له بشتي الطرق .

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر ستظل داعما قويا للقضية الفلسطينية وستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال التصدي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم باعتباره جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين يمثل تهديد للأمن القومي المصري ومصر لن تسمح بأي تهديد لحددوها باعتباره خط أحمر .

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي ان الدولة المصرية دائما ما تدعوا إلى السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضمن حقه في تقرير المصير كما لعبت مصر دوراً رئيسياً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، حيث عملت على تحقيق الوحدة والاستقرار في الأراضي الفلسطينية لافتا إلى أن الشائعات والمعلومات الكاذبة التي تم نشرها لا تؤدي إلا إلى خلق الارتباك وتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وستظل مصر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وحقه وستواصل العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأوضح فرحات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما زالت تقوم بجهود كبيرة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أهمية الالتزام بالتوجهات المصرية في هذا الشأن حرصا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، ومحاولات إسرائيل تصفية القضية على حساب الجوار أمر مرفوض، ونؤكد مرة أخرى أنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري.