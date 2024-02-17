شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع غدا لتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد الاجتماع الثانى لمجلس الأمناء غدا الأحد، لمناقشة ترتيبات المرحلة الثانية للحوار وبلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الحزم الاقتصادية والوصول لنتائج سريعة في أقصر وقت ممكن.

وقال جمال الكشكى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجلسات المتخصصة سيشارك فيها الخبراء والمتخصصين، موضحا أنه من المقرر أن تعقد تلك الجلسات في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتابع: "نناقش أولويات القضايا الراهنة التى تهم المواطن بشكل عام، والنقاشات تدور حول بعض التوصيات التى تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية حسبما اتفق مجلس الأمناء".