الدفاع الروسية: شويغو أبلغ بوتين بالسيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا في دونيتسك

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "اليوم في ​الكرملين​، أبلغ وزير الدّفاع الجنرال ​سيرغي شويغو​، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الرّوسيّة الرّئيس ​فلاديمير بوتين​، عن السّيطرة الكاملة من قبل وحدات "المركز" الرّوسيّة بقيادة أندريه موردفيتشيف، على مدينة أفدييفكا بجمهوريّة ​دونيتسك​ الشّعبيّة، الّتي كانت تُعتبر عقدة دفاعيّة قويّة للقوّات الأوكرانيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "نتيجة لذلك، تمّ تحرير مساحة قدرها 31,75 كيلومترًا مربّعًا كانت تحت سيطرة المتطرّفين الأوكرانيّين. وبلغت خسائر العدو في معارك أفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 1500 عسكري"، مؤكّدةً أنّ "تحت النيران المستمرّة للقوات الروسية، تمكّنت فقط التّشكيلات الفرديّة المتفرّقة من المسلّحين الأوكرانيّين من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلّت عن أسلحتها ومعدّاتها العسكريّة".

وأشارت الوزارة إلى أنّه يتمّ حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللّازمة لتطهير المدينة نهائيًّا من المسلّحين، ودحر الوحدات الأوكرانيّة الّتي غادرت المدينة واستقرّت في مصنع أفدييفكا للكيميائيّات، مركّزةً على أنّ "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خطّ المواجهة بعيدًا عن دونيتسك، وبالتّالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابيّة الّتي يشنّها نظام ​كييف​ الإجرامي".

وبيّنت أنّه "لم يتمّ نشر المعلومات حول تقدّم قوّاتنا، إلّا بعد هزيمة العدو بالكامل والسّيطرة على المدينة"، مشدّدةً على أنّ قوّات مجموعة "المركز" تواصل أعمالها الهجوميّة، لمواصلة تحرير جمهوريّة دونيتسك الشّعبيّة من المسلّحين الأوكرانيين.

وكان قد أعلن القائد الأعلى الجديد للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة ألكسندر سيرسكي فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانيّة من مدينة أفدييفكا، والانتقال إلى الدّفاع على "خطوط أكثر فائدة".