شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب": وثائق حرب أكتوبر تؤكد إبداع القوات المسلحة فى التخطيط الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بنشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عددا من الوثائق الرسمية النادرة حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، وكذلك كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.

وقال "المصري"، في تصريح لـ"الخليج 365": "ستظل حرب أكتوبر أكبر معجزات القوات المسلحة المصرية، وأكبر حرب في التاريخ المعاصر فيها تخطيط استراتيجي لم يسبق له مثيل، فقبل الإفراج عن هذه الوثائق لم تكن الناس تصدق من كثرة الإعجاز في الحرب".

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن هذه الوثائق تؤكد عظمة القوات المسلحة والشعب المصري أجمع، وسيذكرها ويخلدها التاريخ، فهى توضح مدى قوة القوات المسلحة المصرية وعظمتها في التخطيط الاستراتيجي، وكذلك ترابط أفرع القوات المسلحة، والدراسة المستفيضة لكل التفاصيل والخطط في الحرب، وأيضا الانبهار في خطة الخداع التي ظهرت في الوثائق وسرعة الإنجاز وكيف وقف الشعب كله وراء القوات المسلحة، لا فرق بين مسلم ومسيحي، نسيج وطني واحد يدافع عن وطنه.

وتابع: "نشر هذه الوثائق الرسمية النادرة في هذا التوقيت بالذات رسالة مهمة للعالم تؤكد على كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن من قام بحرب أكتوبر مرة يقدر يعملها مرة واثنين وثلاثة، كما أن الجيش المصري حاليا أيضا لديه أفضل جاهزية وأحدث الأسلحة والتدريب والأساليب العلمية المتطورة، مما يؤكد مدى الجاهزية لدى القوات المسلحة المصرية، فالجيش المصري قادر على أن يتعامل مع جميع الجبهات والسيناريوهات، فهو جيش لديه عقيدة واحدة وهى حماية الوطن من الأخطار الخارجية، وعمره لم يكن جيشا باغيا ولا معتديا، فهو جيش قوي مصنف عالميا، كما أن هذه الوثائق تبرز السلوكيات والأخلاقيات لدى الضباط والجنود المصريين في حرب أكتوبر 1973 مع الجنود الإسرائيليين وتبادل الأسرى واحترامهم، لا هدموا زرع ولا اعتدوا على أسير، فالجيش المصري جيش مدافع وجاهز للدفاع عن وطنه في الداخل والخارج".

واختتم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حديثه، قائلا: "نترحم على شهداء حرب أكتوبر، كل واحد استشهد عمل معجزة، كل قصة في حرب أكتوبر تنفع سيناريو لفيلم وعمل درامي لوحده، وأناشد الدولة أن كل ذلك يوثق في أعمال درامية، وأنا سعيد بالإفراج عن هذه الوثائق في هذا التوقيت".