شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر لجنة الدفاع: نشر وثائق حرب أكتوبر رسالة تؤكد قدرة الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الوثائق الرسمية النادرة التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، حول حرب أكتوبر 1973، وتتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وإدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، وكذلك كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.

وقال "راضي"، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن ظهور ونشر هذه الوثائق التاريخية الهامة جدا في هذا التوقيت رسالة للعالم أجمع بمدى قوة وقدرة القوات المسلحة المصرية على المواجهة والتصدي لأي محاولة تعدي.

وأضاف أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذه الوثائق تعد توثيق لكيان الجيش المصري وقدراته، والتخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر 1973 التي ما زالت تدرس في المعاهد والأكاديميات العسكرية في العالم.

وتابع "راضي": "نشر هذه الوثائق في هذا التوقيت إعادة تذكير بقوة الجيش المصري، ورسالة للأجيال الحالية التي لم تعاصر حرب 73، تعيد الحس الوطني خاصة في المجتمع المصري والتفاف الشعب المصري كله حول القوات المسلحة المصرية في أي إجراءات وتدابير للدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية الوطن".