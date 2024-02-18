شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت حياة كريمة من إنجازات فى محافظة سوهاج؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسؤولية عام 2014 بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى كلل القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث أستهدفت المبادرة في محافظة سوهاج 181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.
قدمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة فى تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والطرق والرى والزراعة والمجمعات الخدمية وغيرها من القطاعات المهمة.
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