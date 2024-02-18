شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مصرع 7 عناصر وإصابة 4 من حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي عن مقتل 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية وأصيب 4 آخرون.

وأضاف أن من بينهم قياديون، لافتا إلى شنّه ضربة جوية في منطقة كونتو واري التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد. الإرهاب في الصومال وأكد الجيش الصومالي استهدافه أيضاً خلال عملية عسكرية تجمعات لعناصر من الحركة في منطقة عيل - ودلان، وفي مناطق بإقليم شبيلي السفلى, ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح في صفوف الحركة.

وقبل أيام كانت أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى استشهاد عدد من القوات الصومالية والبحرينية والإماراتية. عملية إرهابية نكراء وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية النكراء.

وقدم تعازيه لأسر الضحايا ولحكومات جمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.