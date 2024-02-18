شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد عمارة يطالب وزير الصناعة بسياسات لجذب المستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما وصفه غياب استراتيجية وطنية للصناعة، مشيرا إلي أن الاستراتيجية تعني وجود مسار تنفيذي و تشريعي ومؤسسي، قائلا: "أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ينتمى لمدرسة الصناعة، وكان عضوا في مجلس النواب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال عمارة إن الوزير رجل صناعة له خلفية برلمانية والوزارة تمتلك 16 هيئة، ومع ذلك الوضع متدني في الصناعة، متسائلا عن الحوافز الاستثمارية، ولماذا لا يتم في التطرق في اجتماعات رئاسة الوزراء مثل هذه القضايا.

وأضاف عمارة :" تعودت أن اكون متفائلا وهناك دعوة للتفاؤل نتجت عن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة تطوير الصناعة المصرية، لافتا إلي محاور المبادرة الثلاث وتتمثل في محور المشروعات الكبرى ومحور دعم الصناعات ، اومحور البحث والتطوير .

و تحدث عمارة عن دور أهمية مبادرة ابدأ وما حققته من نتائج على أرض الواقع والشراكات المحلية والدولية التي ابرمتها مع أكثر من 12 دولة، كما أن المبادرة اهتمت بالمدارس التقنية والتكنولوجيا التطبيقية وأن هذه المبادرة تعتبر نموذج تطبيقي ناجح يجب الإشادة به.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزير الصناعة بتنفيذ التوصيات واستراتيجية تليق لجذب المستثمر بدلا من أن يرحل .