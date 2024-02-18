شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية يوجه التحية للدولة المصرية على تقدمها بمذكرة للعدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للدولة المصرية على إعلان مشاركة مصر فى الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية، قائلا إن الدولة المصرية تدرك جيدا مدى خطورة ما يفعله الاحتلال الصهيوني من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وتابع قائلا "ها هنا لا أحد يزايد علينا نحن نتحمل كل المآسي وجنبا إلى جنب للشعب الفلسطيني الصامد".

وتابع: هذا الموقف المحترم الذى يؤكد أن الدولة المصرية تدرك جيدا مدى خطورة ما يفعله الاحتلال الصهيوني من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وتابع قائلا "ها هنا لا أحد يزايد علينا نحن نتحمل كل المآسي وجنبا إلى جنب للشعب الفلسطيني الصامد".

وشدد عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، على أن إسرائيل مجرمة حرب ومن يتعاون معها في محاصرة الشعب الفلسطيني وسفك الدماء وهدم المنازل والمستشفيات والإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني وما فعلته مصر يؤكد أن مصر تدرك بشكل جيد أن الصهاينة ذهبوا إلى آخر مدى وأنهم لا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة التفاوض وهذا يعنى أننا سنأخذ حقنا بالقانون ومحكمة العدل الدولية والتي بموجب قوانينها فيحق لأى دولة أن تتهم دولة أخرى تقوم بممارسة الإبادة الجماعية طالما هناك أدلة وشهود على ذلك، فالعالم بأكمله يشهد على الخرف الذى يفعله نتنياهو.

وأكد أن كل من يدعم الكيان الصهيوني ويوافق على أفعاله ويؤيده فيديه ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني وسيأتى اليوم الذى تتحرر فيه فلسطين من العدوان وتعود دولة كاملة.