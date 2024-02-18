المجلس التصديري: 26% زيادة بصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 26% خلال 2023 مقارنة بصادرات عام 2022.

وبحسب بيان من المجلس اليوم الأحد، سجلت صادرات القطاع خلال عام 2023 نحو 8 مليارات و807 ملايين دولار مقابل 6 مليارات و990 مليون دولار خلال عام 2022، بزيادة نحو 1.8 مليار دولار.

ووفقا لتقرير المجلس الشهري، تصدرت الإمارات الدول الأكثر استقبالا لصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية بنحو 1.08 مليار دولار خلال 2023 مقابل 892 مليون دولار في عام 2022 بنسبة زيادة 22%.

وفي المركز الثاني جاءت إيطاليا بصادرات مصرية إليها بنحو 822 مليون دولار خلال 2023، ثم تركيا بصادرات بنحو 626 مليون دولار، ثم ليبيا بصادرات إليها بنحو 555 مليون دولار، ثم السعودية بصادرات إليها بنحو 552 مليون دولار.

وفي المركز السادس جاءت صادرات مصر إلى إسبانيا بنحو 501 مليون دولار خلال 2023، ثم إلى سويسرا بنحو 445 مليون دولار، ثم كندا بنحو 415 مليون دولار، ثم أمريكا بنحو 304 ملايين دولار، وأخيرا رومانيا بنحو 205 ملايين دولار.