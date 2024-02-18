شكرا لقرائتكم خبر عن شباب التجمع يطلقون نموذج المحليات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم شباب حزب التجمع بالقاهرة الكبري جلسة محاكاة بعنوان "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة"، وذلك بالمقر المركزي لحزب التجمع مساء أمس السبت. وكان قد اطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع نموذج محاكاة المحليات بهدف تثقيف شباب الحزب وتعريفهم بالأدوات الرقابية التي أقرها الدستور ومنها الأسئلة وطلب الإحاطة والاستجواب واقتراح برغبة. ونظم الاتحاد حتي الآن 6 نماذج محاكاة بمحافظات "الدقهلية وقنا والفيوم وبورسعيد والجيزة والقاهرة"، وأكد محمد زين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع أن شباب الحزب سينظموا نموذج المحاكاة علي مستوي الجمهورية في الايام القادمة. جانب من اللقاء حوار بين الشباب المشارك شباب التجمع خلال نموذج المحليات

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