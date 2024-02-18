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شباب التجمع يطلقون نموذج المحليات بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - نظم شباب حزب التجمع بالقاهرة الكبري  جلسة محاكاة بعنوان "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة"، وذلك بالمقر المركزي لحزب التجمع مساء أمس السبت.

 

وكان قد اطلق اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع نموذج محاكاة المحليات بهدف تثقيف شباب الحزب وتعريفهم بالأدوات الرقابية التي أقرها الدستور ومنها الأسئلة وطلب الإحاطة والاستجواب واقتراح برغبة.

 

ونظم الاتحاد حتي الآن 6 نماذج محاكاة بمحافظات "الدقهلية وقنا والفيوم وبورسعيد والجيزة والقاهرة"، وأكد محمد زين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع أن شباب الحزب سينظموا نموذج المحاكاة علي مستوي الجمهورية في الايام القادمة.

 

 

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جانب من اللقاء

 

 

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حوار بين الشباب المشارك

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شباب التجمع خلال نموذج المحليات 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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