"المصريين الأحرار": مصر تبذل جهودا مضنية لدعم شرعية القضية الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية الأشقاء منها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال الحزب، إن مصر الشقيقة الكبرى تبذل جهود مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخى فى مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيداً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، وتفند سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام.

وأضاف أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعى لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الأنسان.

وأوضح أن الآراء الاستشارية التى تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا ولكن لا تعنى بطبيعة الحال تجريدها من آثارها القانونية والأدبية.

وشدد أن الموقف المصرى واضحاً عبر تاريخ القضية الفلسطينية والذى تجاوز 75 عاماً بأنه لا مجال لتصفية القضية نهائياً؛ ولطالما تبذل الدولة المصرية جهودها على كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لضمان حقوق الأشقاء.

ونادى حزب المصريين الأحرار باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى.