العليمي: هجمات الحوثيين هروب من عملية السلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت منصة «إكس» على تعطيل حساب الموقع الرسمي للحوثيين باليمن، غداة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.

وقالت إدارة موقع «أنصار الله» الموقع الرسمي للحوثيين، إن المنصة قامت بتعطيل الموقع، وأضافت في بيان أن «تعطيل الحساب يعد مخالفا لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وانتهاكا صارخا لحرية الصحافة والنشر».

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قبل يومين، أن قرار تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية دخل حيز التنفيذ، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.

وطالبت وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية، كبريات منصات التواصل الاجتماعي بحظر محتوى ميليشيات الحوثي «للحد من إرهاب الجماعة»، وذلك بعد ساعات من بدء سريان قرار تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من الولايات المتحدة.

وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أكد أن «الهجمات على سفن البحر الأحمر بدأت قبل الحرب في غزة، مشيرا إلى أن «استثمار الحوثيين للحرب غير أخلاقي».

وأضاف في مقابلة مع «العربية/الحدث»، بأنه «يجب ردع إيران عن نقل الأسلحة للحوثيين وتجفيف منابعهم المالية بهدف القضاء عليهم».

وأشار إلى أن «القضاء على قدرات الحوثيين يتطلب دعما للحكومة الشرعية اليمنية للسيطرة على مناطق الميليشيات، مضيفا بأن الضربات العسكرية لن تقضي وحدها على قدرات الحوثيين العسكرية»، وأكد رئيس مجلس القيادة أن «المشكلة الحقيقية هي في إيران التي تعتمد مشروعا تخريبيا في المنطقة»، وتقف «ضد السلام في اليمن وفي المنطقة بشكل عام».

وأوضح الرئيس العليمي، أن «ترضية الحوثيين مقابل وقف الاعتداءات على الملاحة لن يجدي وسيضاعف المشكلة»، لافتا إلى أن «اليمنيين لن يتضرروا من إعادة تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية»، منوها إلى أن «الحوثيين يهربون من عملية السلام ويخلقون الأعذار»، وقال إن «الهجمات على الملاحة الدولية هروب من عملية السلام».

من جهة أخرى، أكد دبلوماسي أوروبي، أن العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن بالبحر الأحمر ستنطلق اليوم (الاثنين). وقالت الشبكة العربية للأخبار إن الأوروبيين أجروا مشاورات مكثفة مع الدول العربية في المنطقة حول مهمة الأسطول الأوروبي، مشيرا إلى «إبلاغ الحوثيين بأن القوات الأوروبية لن تقوم بعمليات في البر»، وذكر أن الاتحاد الأوروبي أبلغ واشنطن ولندن بتفاصيل مخططات العملية الأوروبية في البحر الأحمر.

ولفت إلى أن مهمة الأسطول الأوروبي تتمثل في اعتراض المقذوفات والتهديدات المحتملة في البحر الأحمر، مؤكدا أن 3 سفن حربية من فرنسا وإيطاليا وألمانيا تتحرك الآن بالبحر الأحمر.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، اجتماعا في بروكسل لإطلاق قوّة بحرية رسميا تساعد على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وفق ما أعلن مسؤولون. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن مهمة بحرية أوروبية ستبصر النور قريبا، بغية حماية الملاحة في هذا الممر الملاحي المهم دوليا، لتضاف إلى تحالف «حارس الازدهار»، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة سابقا.

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