شكرا لقرائتكم خبر الصومال لإثيوبيا: أوقفوا تصرفاتكم المنحرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعا الوزير جامع إثيوبيا مرة أخرى إلى وقف التصرفات المنحرفة التي لا تخدم مصالح البلدين، وقال «لقد ارتكبت إثيوبيا خطأ كبيرا يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب».
وأشار إلى أن الحكومة الصومالية لا تزال متمسكة بالقرار التي اتخذته، ولن يكون هناك حوار مع الحكومة الإثيوبية، موضحا أن إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية.
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