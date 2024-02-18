شكرا لقرائتكم خبر الصومال لإثيوبيا: أوقفوا تصرفاتكم المنحرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع إن انتهاك إثيوبيا لبحر الصومال يعد دعما للإرهاب، وسيكون له تأثيره على دول المنطقة والعالم أجمع.

ودعا الوزير جامع إثيوبيا مرة أخرى إلى وقف التصرفات المنحرفة التي لا تخدم مصالح البلدين، وقال «لقد ارتكبت إثيوبيا خطأ كبيرا يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب».

وأشار إلى أن الحكومة الصومالية لا تزال متمسكة بالقرار التي اتخذته، ولن يكون هناك حوار مع الحكومة الإثيوبية، موضحا أن إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية.