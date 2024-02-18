شكرا لقرائتكم خبر 44 مصابا فلسطينيا يصلون للمستشفات المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء أمس 44 مصابا و28 مرافقا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مصري مسؤول، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تم استقبال 13 شخصا من حملة الجوازات الأجنبية، و150 شخصا من حملة الجوازات المصرية، و250 شخصا من أصحاب الإقامات.

وأوضح المصدر أنه تم إدخال 120 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة منها 5 شاحنات وقود.