44 مصابا فلسطينيا يصلون للمستشفات المصرية

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وأفاد مصدر مصري مسؤول، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تم استقبال 13 شخصا من حملة الجوازات الأجنبية، و150 شخصا من حملة الجوازات المصرية، و250 شخصا من أصحاب الإقامات.
وأوضح المصدر أنه تم إدخال 120 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة منها 5 شاحنات وقود.
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