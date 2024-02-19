شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى محذرا الاحتلال: التهجير جريمة إنسانية ومصر ترفضها بالمطلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، دولة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة السير في مخطط التهجير واستهداف رفح على الحدود المصرية بعملية اجتياح بري كبير، قائلا: ذلك سيكون نقطة تحول في الصراع على حد قول الرئيس الفرنسي ماكرون وسيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة برمتها.

ونوه الكمار، بموقف مصر المعلن رسميا بالرفض التام للتهجير، مضيفا: فمصر لا يمكن أن تشارك في جريمة التهجير أو تتخذ خطوات توحي بذلك أو الموافقة عليها وفق بيان رسمي مصري أعلنه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وشددت عليه من قبل مرارا وزارة الخارجية.

وقال عضو مجلس النواب، إن موقف مصر الثابت والذي لم يتغير هو رفض التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر بالعالم، فالتهجير جريمة إنسانية ومصر لن تكون شريكة في هذه الجريمة بأي شكل، وستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه، وأن ينال أبسط حقوقه في اقامة دولته المستقبلة.

ونوه النائب، بجهود مصر والتي عملت منذ إندلاع الأزمة الحالية، على توضيح الأزمة للكثير من دول العالم، وفضح أكاذيب الاحتلال الاسرائيلي والحصار والتجويع الذي تمارسه على مدار الشهور الماضية من أجل دفع السكان للنزوح، وجريمة الابادة الجماعية لسكان القطاع.

واختتم النائب مدحت الكمار، قائلا: على الحكومة الإسرائيلية أن توقف عدوانها عند هذا الحد، وتفتح بابا لإعادة إعمار غزة وتدفق المساعدات الإنسانية والتفاوض لحل الدولتين وهذا هو المسموح به عربيا وإسلاميا ودوليا.