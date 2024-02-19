مدير منظمة الصحة العالمية: تفشي وباء "إكس" أصبح مجرد مسألة وقت

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من وباء جديد محتمل، مؤكدا أنه "تفشيه أصبح مجرد مسألة وقت".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن غيبريسوس، قوله أمام الحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي، بأن "السؤال بشان المرض "إكس" ليس ما إذا كان سيضرب العالم، بل متى سيحدث ذلك، في إشارة إلى أن الوباء قادم لا محالة".

وأوضح أنه "كان قد أصدر تحذيرا مماثلًا، في عام 2018، من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت أنه كان على حق مع تفشي فيروس كورونا القاتل".

وشدد غيبريسوس على أن "العالم لا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة جديدة"، مجددا طلبه بـ"توقيع معاهدة عالمية للاستعداد والتأهب للجائحة القادمة، بحلول شهر أيار، واصفا تلك المعاهدة بأنها "مهمة حاسمة للإنسانية".

يشار إلى أن المرض "إكس" لم ينتشر بعد، لكن منظمة الصحة العالمية تطلق عليه هذه التسمية للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حاليا، التي قد تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة في حال انتشارها في بلاد عدة، مع توقعات بأن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من "كوفيد".