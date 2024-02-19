أبوشقة: النقل شريان الحياة ونقدر المجهودات الضخمة لإحداث طفرة غير مسبوقة

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن منظومة النقل بمصر سواء النقل البرى أو البحرى أو الشحن الجوى، موضوع لابد أن نقف عنده مليًا باعتبار أن هذه المنظومة تمثل شريان الحياة لأى بلد، إذ لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون أى تقدم صناعى أو سياحى بدون منظومة نقل مريحة.

وقدم ابوشقة الشكر والتحية لهذة المجهودات الضخمة التى أحدثت طفرة غير مسبوقة، والتى يشهد بها الجميع قطاع النقل وخاصة النقل الذكى الذى يقلل من نسبة الحوادث بنسبة 40%، موضحا بأنه منذ عصر محمد على جرى تحديث السفن البحرية والطرق البرية حتى وصلنا إلى أن أصبحنا أمام دولة على احدث النظم العالمى لنستقبل السفن العملاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج على، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر.

واستكمل أبوشقة: أنه فيما يتعلق بمشروعات النقل الزراعى وخلافه، من هنا كانت الاستراتيجية التى تبناها الرئيس السيسى بأن نكون أمام استراتيجية تنتهى فى 30 يونيو 2024 بتكلفة 1 ونصف ترليون جنيه فى هذا الشأن.

ولعل هذا البعد الذكى واستشراف آفاق المستقبل بأن نكون أمام دولة عصرية، والنقل هو شريان الحياة، والمصريون وغيرهم شاهدون على الطفرة والمسيرة المتقدمة وفقًا لأحدث التقنيات المستخدمة فى المنظومة.

وتابع: جميعنا شهدنا فترات تأخر القطارات بالساعات الطويلة، وكان هو الحال فى الطرقات السريعة الغير مؤهلة، وما آلت إليه الأوضاع حاليًا أصبحنا أمام منظومة حقيقية متكاملة وآمنة.

ولفت إلى أن المركزية التبادلية العملاقة حصلت على أفضل مشروع نقل فى العالم حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقى على مشروع محطة عدلى منصور، والتى شهدوا لها بأنه أعظم مشروع.