شكرا لقرائتكم خبر عن النقل لـ"الشيوخ": الوزارة ترفع شعار "وسائل النقل الخضراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إن وزارة النقل ترفع شعار وسائل نقل مستدامة الأخضر في النقل العام".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "إستراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى توطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأضافت :" السوق المصري يتضمن صناعة الحاويات لأنها صناعة ممتازة والدولة تقف بجوارها"، مشيرا إلي أن في مصر الآن أتوبيس ديزل وزارة النقل لها السبق وقدمت للحكومة مقترحات وخطة لمنظومة النقل الأخضر.