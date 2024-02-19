"الشيوخ" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 3 مارس المقبل

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، وذلك بعد مناقشة طلب مقدم من النائب هشام الحاج على، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل فى مصر، وإحالة والمناقشات ورد الحكومة لجنة النقل بالمجلس.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، استئناف الجلسات العامة للمجلس يوم 3 مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن النائب هشام الحاج على أكد خلال استعراض طلب المناقشة العامة أن قطاع النقل يخوض سباقا تاريخيا لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر، مشيرا إلى أنه تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.