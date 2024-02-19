رئيس الشيوخ لـ"النقل": نحتاج ما يوصلنا للسياحة.. والوزارة: شغالين على ذلك

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وزارة النقل، العمل على الاهتمام بكل الطرق والمواصلات التى تنعكس بالإيجاب على قطاع السياحة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلـب مناقشـة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "إستراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيـز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وقال عبد الرازق: "نحتاج إلى ما يوصلنا للسياحة التى تعد مصدر رئيسى فى هذا الفترة".

وقالت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل :" يوجد لدينا خطة لذلك ونعمل على تنفيذها".

وعلى جانب آخر قالت أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة، والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، ودعم الشركات الوطنية العامة المتخصصة لانتاج كافة أنواع الاتوبيسات ( كهرباء -غاز – ديزل).