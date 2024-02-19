شكرا لقرائتكم خبر عن النقل لـ"الشيوخ": خفضنا استخراج رحلة اليخوت من 30 يوما لـ 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة النقل عن تخفيض استخراج وقت رحلة اليخوت للسياح من 30 يوما إلي 30 دقيقة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى توطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وقالت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن وزارة النقل تجري وراء التطوير والتقدم من خلال الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات".

وأشار إلى أن صناعة اليخوت تطورت وتم تأسيس منظومة لها تضم جميع الجهات المسئولة عنها لتسهيل استخراج الرحلة للسياح من 30 يوما إلى 30 دقيقة وهذه منظومة حقيقة، وعلي أعلي مستوى ".

وبشأن المؤاني الحافة قالت:" يوجد 7 موانئ وخدمات لوجستية شغالين علي الأرض" مشيرة إلي أن ميناء 6 أكتوبر تعمل مع القطاع الخاص الآن ".