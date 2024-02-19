شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خارجية النواب" تكشف أهمية مذكرة مصر أمام العدل الدولية ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تقديم مصر مذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات إسرائيل العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في كل المدن الفلسطينية، خطوة تاريخية تعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، مؤكدة على أن تلك المذكرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة العربية تصاعدًا في حدة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وسط تزايد مخاوف من ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية بشكل رسمي.

وحول الأهمية القانونية للمذكرة، أشارت إلى أن هذه المذكرة تُعدّ خطوة قانونية هامّة نحو فضح الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وتعزيز موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية، لافتة إلى أن دلالات المذكرة تعكس عدة نقاط، لعمل أهمها التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية، حيث تُعدّ من أبرز الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتلعب دورًا محوريًا في تحقيق السلام العادل في المنطقة.

كما تؤكد هذه المذكرة رفض مصر للسياسات الإسرائيلية التعسفية، مثل الاستيطان وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وعرقلة دخول المساعدات الانسانية وعدم حماية المدنيين، كما تُشدّد ايضا على التزام مصر بالقانون الدولي، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بتداعيات المذكرة، أوضحت أنه من المتوقع أن يكون للمذكرة المصرية تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية، من أهمها تشكيل ضغط دولي على إسرائيل، والتي قد تُساهم في زيادة الضغط الدولي لوقف ممارساتها غير القانونية، بجانب تعزيز موقف الفلسطينيين وتُساعدهم في نيل حقوقهم المشروعة.

كما أن تلك المذكرة تسهم في تذكير العالم بمسؤولياته، تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على حلّها بشكل عادل، منوهة بأن تُعدّ خطوة تاريخية هامّة في سبيل نصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية، مطالبة بضرورة التنسيق لضمان تحقيق السلام العادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.