وزير خارجية كندا : الهجوم الإسرائيلي المخطط له على رفح غير مقبول

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ، إن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة "غير مقبول لأن الفلسطينيين ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وقالت جولي، خلال حلقة نقاش في المركز الألماني للأبحاث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن نؤمن بحق إسرائيل في الوجود، ولدينا أيضًا سياسة خارجية تدور حول الأمن البشري، وحماية المدنيين في صميم كل ما نقوم به".

وشددت قائلة: "نحن بحاجة إلى حكومة إسرائيلية مستعدة للحديث عن حل الدولتين".

وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح "غير مقبول لأن الفلسطينيين ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وفي الوقت نفسه، قالت جولي إنه "يجب على الدول العربية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والتي ستشمل اتفاقًا أمنيًا بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

واختتمت وزيرة الخارجية الكندية حديثها قائلةً: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في شن حربه".

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

المصدر : وكالات