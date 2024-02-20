شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حقوق الإنسان" بالنواب: مصر لها دور تاريخى فى دعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدور المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ اندلاع الأزمة في 1948، وهو ما يؤكد عليه القيادة السيادية الحالية خاصة منذ إندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضى، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة .

وعلق رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ ”الخليج 365”، على تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، موضحا أن المذكرة المصرية تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

وأضاف "رضوان" أنه كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه تاريخياً، كان لمصر دوراً بارزاً في دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال منذ عقود، فقد تعاونت مصر مع الفلسطينيين في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، وأنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في مصر، تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصري قوي للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن مصر قيادة وشعبا ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة، وإن موقف مصر كان وسيظل نابعاً من التزامها بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمحرومة، وتعكس رؤية مصر الاستراتيجية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتي تعتبر حقوق الشعب الفلسطيني جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية.