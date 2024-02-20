الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حامد رعاب، وام (غزة، العريش)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي ما قدمته مؤسسات الدولة الإنسانية حتى أمس الأول، أكثر من 124 ألفاً من الطرود التي تحوي مواد غذائية ومستلزمات صحية وعناية بالأطفال وكبار السن وكشافات إنارة وبطانيات.

وتم في هذا الصدد توزيع 183 طرداً غذائياً، و23 طرداً صحياً، وسلال غذائية للأطفال، و1040 قطعة ملابس شتوية ثقيلة، و3402 طرد ملابس داخلية و38 بطانية شتوية.

ويتواصل عمل 28 تكية، أنتجت 13280 وجبة لعدد 53120 مستفيداً، فضلاً عن مخبز واحد في مشروع الخبز المدعم، حيث أنتج 250 ربطة خبز لعدد 2500 مستفيد.

وفي السياق، أعلنت «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية، دخول قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية ضمن جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف قافلة المساعدات الإماراتية من 14 شاحنة تحمل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية تتضمن خيماً ومستلزمات طبية متكاملة ومواد غذائية متنوعة.

كما قامت دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» بإجراء توسعة للمستشفى الكويتي في قطاع غزة بسعة 50 سريراً نظراً لتزايد أعداد الجرحى.

وقال الدكتور أشرف جمعة، مسؤول الإغاثة الوطنية في قطاع غزة في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن الدعم الإغاثي من دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» يزداد في كافة التخصصات والمجالات، وكان الدعم للقطاع الصحي مهم جداً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأضاف: «هذه الأجهزة الطبية، وهي عبارة عن أجهزة تنفس صناعي حديثة تستلمها مستشفيات القطاع، سواءً كان مستشفى أبو يوسف النجار أو المستشفى الأوروبي أو المستشفى الكويتي نظراً لتزايد أعداد الجرحى في هذه المستشفيات».

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.

إجمالي المساعدات

بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية حتى 18 فبراير الجاري أكثر من 15755 طناً، وجرى إرسال 163 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و476 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 5123 حالة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أنشأت 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.