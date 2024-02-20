شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز تدريب الصحفيين: دورات القيد والامتحانات ستتم بمعايير دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال غيطاس رئيس مركز التدريب بنقابة الصحفيين، أن لجنة القيد اتفقت على نظام جديد للتدريب يكون فيه أكبر استفاده للمتدربين، ويتم فيه طبيق معايير تقييم دولية.

وأشار غيطاس إلى أنه تم تغيير الطريقة الورقية للتقدم لجدول تحت التمرين بالنقابة بالكامل، فسيتم تقديم الأوراق المطلوبة للقيد إلكترونيا ، عن طريق نظام مؤمن بالكامل على موقع النقابة، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بحساب المتقدم الخاص، وتتلقى النقابة البيانات الخاصة بكل متقدم، ويظهر وقتها جدول الدورات الستة الخاصة بكل متقدم وكافة المحاضرات والمحاضرين وكافة التفاصيل والمواعيد الخاصة المتقدمين للجنة القيد.

وأكمل غيطاس أن هناك 248 متقدما للجنة القيد الجديدة ويتم فحص ملفات الزملاء من قبل لجنة القيد وفتح الدورات للمتقدمين، مشيرًا إلى أن هناك نظام جديد للامتحانات طبقا لمعايير دولية سيسمح بوضع امتحانات لكل الدورات الستة، ويتم التقييم بطريقة متخصصة تختلف فيها الامتحانات لكل متقدم حسب تخصصه، كمصور أو محرر أو غيرها، حيث يراعي الامتحان تخصص المتقدم بما يضمن العدل في نظام الأسئلة والتقييم، وتتنوع الأسئلة ما بين مقال وموضوع وأسئلة اختيارية، وغيرها لقياس المهارات المختلفة للمتقدمين، حيث جهزت النقابة أجهزة لكل المتقدمين لإجراء الامتحانات بمركز التدريب.

وأشار إلى أنه تم بالفعل فتح الموقع للتقدم لجدول تحت التمرين من اليوم و ستبدء الدورات من يوم 27 فبراير الجاري و تستمر حتى أبريل المقبل يليها الامتحانات ولجنة القيد.

وعلى جانب آخر، قال غيطاس إن مركز التدريب الآن تطور كثيرا وبه دورات متخصصة في كل المجالات لكل الصحفيين وليس فقط المتقدمين للجنة القيد ويتم الإعلان عن كافة تفاصيل الدورات على موقع النقابة.