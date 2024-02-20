التضامن الاجتماعي للنواب: تدريب المتسربين من التعليم على الحدادة والتبريد

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقالت الدكتورة نانسي عبدالعزيز أسعد، مدير إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 71 مركزا تدريبيا مهنيا علي مستوي الجمهورية، وتستهدف تدريب المتسربين من التعليم خلال المرحلة العمرية من 14-18 سن، علي عدد من المهن مثل "صيانة السيارات والحدادة والتكييف والتبريد وغيرها"، فضلا عن وجود "مشاغل" للفتيات.

وأضافت مدير التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن، أنه تم التنسيق مع وزارة العمل منذ شهرين فيما يتعلق ببرامج التدريب، حيث يتم التوسع وعمل شراكات مع اتحاد الصناعات المصرية وكذا خط إنتاج للشنط المدرسية.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أشارت "عبد العزيز" إلي وجود نحو 412 مركز إعداد فني للأسرة المنتجة، ومنها منتجات الخياطة، ويتم عرض منتجاتهم في المعارض الخاصة بالوزارة.

من جانبها، قالت الدكتور مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، إنه تم مناقشة بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم الفني، لاستغلال مدارس التعليم الفني وتحويلها لمدارس تكنولوجيا التعليم على تخصصات عديدة، مثل تخصص التصوير والأشعة، ومساعد التمريض، ومقترح آخر للتسجيل الطبي وتأهيل هذه المدارس من خلال التعاون بين الوزارتين، خاصة وأن لدينا 374 مدرسة فنية صحية و 13 معهد فني صحي.

فيما طالب اللواء خالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بضرورة التنسيق بين كافة الجهات التي تقوم بالتدريب والتأهيل لتكون تحت مظلة واحدة.

في السياق ذاته، قال صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن، إن لديهم نحو 412 مركز فى قرى مصر لتدريب السيدات فى الفريق ودعم المشروعات الصغيرة بالريف المصرى، ومشروعات المرأة، بجانب برامج عديدة مثل برنامج فرصة، وهو قرض من البنك الدولى، بجانب برامج إقراض تابعة للوزارة، موضحا أن الوزارة مهتمة بالمشروعات، ولديها برامج خاصة بتنظيم معارض بالمحافظات لعرض وتسويق المنتجات التي يتم إنتاجها من خلال الأسر.