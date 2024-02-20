شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: مرافعة مصر أمام محكمة العدل ستستند لقواعد لا تقبل التأويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المرافعة المصرية المرتقبة غدا أمام محكمة العدل الدولية ستكون تحرك مهم في إطار خطوات متعددة اتخدتها مصر منذ 7 أكتوبر الماضى موضحا أن الدبلوماسية المصرية لا تتوقف في اتخاذ مسارات يحكمها العقل والرشادة لاحتواء الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية تجاه التعنت الواضح من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تصريح لـ"الخليج 365" إن نظر محكمة العدل الدولية لقضية الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني سيكون له دور في تقليل التصعيد الجاري، مشيرا إلى أنه لابد من عدم التغافل عن أن الاحتلال يستند في اعتداءاته السافرة إلى دعم دولي والتي لابد من إنهائها وتحرك المجتمع الدولي تجاه الضغط لوقف إطلاق النار.

وشدد على أن مصر لها خصوصية في تلك المرافعة التي ينتظر أنها ستكون مبنية على قواعد وإثباتات واضحة لا تقبل الشك أو التأويل، لافتا إلى أنها تستكمل دور مصر التاريخي المعهود على مدار أزمة القضية الفلسطينية وذلك على المستوى الرسمي والشعبي، خاصة وأن المفاوض المصري على مدى التاريخ ناجح للغاية في استعادة الحقوق من بينها كانت استعادة حق مصر في طابا أمام محكمة العدل الدولية أيضا.

وأضاف أن المذكرة المصرية ستتضمن توثيق لجرائم الحرب الذي مارسه الاحتلال الاسرائيلي، وما قام به من قصف معبر رفح ومنع دخول المساعدات إلى الفلسطينيين بغلق المعبر من الجانب الإسرائيلي والتصريحات الإعلامية من الجانب الاسرائيلية.



