شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط العمرانى" للنواب: خطة لتحديث الأحوزة و96% من القرى معتمد لها مخطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ياسر حلمى، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن خلال أسبوع سيتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية، وجارى إعداد مخططات استراتيجية لكافة القرى على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لها إما بالإزالة أو التعامل معها فى المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التى تعانى من نقص الموارد.

وقال: هناك أكثر من 8 آلاف عزبة مذكورين اسما فى بيان وزارة التنمية المحلية وغير واردين على الخرائط للاستدلال، لافتًا إلى أن 96% من القرى تم إعداد أحوزة عمرانية ومعتمد لها مخطط استراتيجي.

وتابع حلمي: الهيئة تعد مخططات استراتيجى فقط، وتسلم المخطط الاستراتيجى للمحافظة، وهناك الرقابة والإشراف، والهيئة لا تتنصل من تحديث الأحوزة العمرانية، وكان لازم نستدل على ال8 آلاف عزبة.

وأوضح أن هناك مشروع إنتاج خرائط محدثة لجميع الكيانات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم معرفة أماكن جميع التجمعات، فهناك طرح لأكثر من 500 قرية و6000 عزبة للتحديث، والطرح الثانى ألف قرية وأكثر من 7000 عزبة للتحديث.

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: ألف قرية من كام، 4700 على مستوى الجمهورية، طيب والباقى، لازم نستغل فرصة أن لدينا رئيس دولة جاد جدا فى إعادة بناء هذه الدولة، تخلص الأحوزة العمرانية على مستوى المراكز والمدن والقرى والعزب وكل الكيانات، بناء على معايير موضوعية تلبى الاحتياجات، وضرورة وجود خطة زمنية للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية.

ورد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بأنه خلال أسبوع سيتم موافاة اللجنة ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية.

وقال النائب أحمد السجينى، إنه طلب من رئيس هيئة التخطيط العمرانى السابق والحالى، بيان بالأحوزة العمرانية بعد إقرار أن "الأحوزة عاملة إشكالية لمصر كلها، ولم نتسلم حتى الآن أى توضيح منهم"

وطالب السجينى بوجود خطة واضحة لهذا الملف وبدون هذا لن يتغير شىء، متابعًا: وإذا كان قرارنا أن ننهى ملف الأحوزة، يبقى لازم يخلص، ونشوف محتاجه إيه ونعمله".

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضارى للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمنى للانتهاء من تلك الإجراءات وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضى الفضاء المحاطة بالمبانى من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة فى هذا الشأن، فضلًا عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذى المنظومة تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة.