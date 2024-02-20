شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى تحتفل باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الحوار الوطنى، احتفالها اليوم، الثلاثاء، باليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، مضيفة أن مصر تؤمن بأنها الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار المجتمع، ولذلك تحرص الدولة دائماً لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر وتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

وأضافت إدارة الحوار الوطنى أن ذلك يتجلى فى جلسات الحوار الوطني الذي يؤسس لحقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية كريمة للجميع، إيماناً من الدولة أن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية، فهي حجر الزاوية وأساس الاستقرار الوطنى والازدهار العالمى.