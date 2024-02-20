شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: مصر قدمت تضحيات من أجل نصرة القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن معبر رفح أبوابه مفتوحة من الجانب المصري ولم تغلق منذ اندلاع العدوان الغاشم على أشقائنا في غزة، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1948، ومازالت تقدم الكثير من الدعم والمساندة حتي هذه اللحظة، ليس على المستوى السياسي فحسب، وإنما أيضًا على المستوى الإنساني والصحي، مؤكداً علي موقف مصر الواضح والحاسم تجاه ملف القضية الفلسطينية والأحداث المتلاحقة داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، قائلا: حل الدولتين للقضية الفلسطينية هو الطريق نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأشار النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن مصر منذ عقود وقدمت التضحيات من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والتاريخ شاهد على دورها المشرف في كل محنة وأزمة مرت على هذا الشعب الصامد، فلم ولن تتخلى مصر عن القضية ولم تستغلها لتحقيق أغراض سياسية يوما ما، لذا فإن دور مصر وما سنراه خلال المذكرة التى تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية، يُبرهن بالدلائل ويرد على كافة المشككين كيف تُناصر مصر الشعب الفلسطيني الشقيق خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه ، مؤكداً علي أن مصر بقيادة الرئيس السيسى الرشيدة تقوم بجهود جبارة من أجل وقف العنف والتصعيد داخل قطاع غزة.

واختتم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، تصريحاته بالتأكيد علي أن مصر قيادة وحكومة وشعباً مع كافة القرارات والاجراءت التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، قائلا: " مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني امام العالم بكل شرف ونبل لاستعاده الحقوق المشروعة الي أصحابها".