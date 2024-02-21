شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة عقوبة مستغل المنشأة الفندقية حال عدم تقديم بيان عن النزلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة 40 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاءت المادة 22 المذكورة في المادة السابقة لتنص على أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر، بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.