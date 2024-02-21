شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: مرافعة مصر أوضحت حجم انتهاكات الاحتلال فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، كشفت حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة، منوهة إلى أن مصر تبذل جهودا مضنية فى التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل وتوصيل صوت صرخاته للعالم.

وأضافت "مديح"، أن مذكرة مصر أمام المحكمة الدولية أوضحت حجم الانتهاكات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال فى قطاع غزة، خاصة منذ بدء الحرب الأخيرة، مؤكدة أنها خالفت القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرار الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن مصر لم تتوانى لحظة عن دورها الريادي والمحوري فى المنطقة، فى حفظ استقرار المنطقة وعدم توسعة الصراع فيه، منوهة إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معني فى قطاع غزة، مستنكرة فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن فى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.