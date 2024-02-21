شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية بحزب حماة الوطن: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن وأمينة الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، بالمرافعة التي قدمتها الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول المذكرة التي تقدمت بها مصر حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، قائلة: تاريخية وفضحت السجل التاريخي الدموية الذي ارتكبته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها الاانسانية التي قامت بها ضاربة بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط.

وأكدت حنان فايز، أن المرافعة المصرية اشتملت على كشف الكثير من الحقائق والسياسات التي تعتمد إسرائيل السير وفقا لها لإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله وإزالته بطريقة وحشية وهمجية تتنافى مع كافة الأعراف الإنسانية والقانونية والدينية كسياسات التجويع والتخويف، ومنع توزيع المساعدات ووصولها لأهالي غزة، وسياسات فرض الأمر الواقع على شعبا بأكمله في ظل صمت دولي رهيب ينذر بكسر شرعية القوانين الدولية وخلق عالم فوضوي يبيح سيل الدماء.

ولفتت حنان فايز، إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد استكمال الدور المصري المحوري المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وإضافة لرصيد الدبلوماسية المصرية التي تتعامل باستخدام كافة أدواتها السياسية والقانونية للتنديد بحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني بأكبر واقذر احتلال في تاريخ البشرية.

وأضافت حنان فايز أن مذكرة مصر أوضحت معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات النزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر، إذ قُتل أكثر من 29 ألف مدنى، ونزوح 1.3 مليون شخص، مما يؤكد على أن هناك حملات إبادة جماعية وممارسات لا يمكن السكوت عنها وضرورة التحرك بكافة السبل لوقف هذه المجازر وتقويض إسرائيل بعقوبات ومساءلة تؤكد للعالم شفافية المجتمع الدولى.