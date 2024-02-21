مصانع الجعة في جنوب إفريقيا تتجه إلى زراعة الجير لدعم بيرة كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الشعارات مجلة Anheuser-Busch InBev's، تقديم الجنة مع الليمون، بعد إعلان عن بيرة كورونا الفاخرة، والتي يتم تقديمها عادةً مع شريحة من الليمون مثبتة في عنق الزجاجة.

ولكن مع اكتساب البيرة ذات الأصل المكسيكي شعبية في جنوب أفريقيا، هدد النقص المحلي في الليمون الحامض جوهر طقوس الشرب، مما دفع شركة AB InBev's South African Breweries (SAB) إلى استثمار 19 مليون راند (999000 دولار) في مشروع زراعة الليمون المحلي.

وقالت زوليكا ليزا نائبة رئيس شؤون الشركة في SAB، "التحدي هو أن أقل من 10% من أراضي مزارع الحمضيات في جنوب أفريقيا كانت مخصصة للجير".

وأضافت ليزا، لذلك كان هناك بالفعل نقص في الكلس كان ذلك يعني أننا كنا نستورد، أما الآن فإن الكلس المستورد يعني أنك لا تعرف أبدًا متى سيكون متاحًا، وثانيًا، يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة التكاليف".

وقال وانديل سيهلوبو، كبير الاقتصاديين في غرفة الأعمال الزراعية في جنوب أفريقيا، إن الكثير من الجير المنتج في جنوب أفريقيا يتم تصديره.

دخلت SAB في شراكة في عام 2020 مع مجتمع Moletele الذي قدم الأرض في المقاطعة ومجموعة Komati Fruit Group لإنشاء وإدارة المشروع الزراعي الذي يخدم إلى حد كبير صانع بيرة Carling Black Label.

وقال بيت سميت، الرئيس التنفيذي لشركة كوماتي التي تدير المزرعة التي تبلغ مساحتها 60 هكتارًا، إنه من المتوقع أن يصل حصاد الليمون للعام المالي 2023 إلى حوالي 700 طن متري، أي أكثر من ضعف الهدف البالغ 300 طن.

وأشار في المزرعة "سرعان ما أصبحت أكبر مزرعة للجير في جنوب أفريقيا."

لا يعود المشروع بالنفع على شركة البيرة العملاقة فحسب، بل وظف أيضًا السكان المحليين مثل بونشو ماثيبولا، وهي أم لطفلين تساعد مجتمعها على أن يصبح أكبر منتج للجير في جنوب أفريقيا.

وقالت المرأة البالغة من العمر 39 عاما لرويترز في منزلها بعد نوبة عمل في المزرعة حياتي قبل العمل في مشروع موليتيلي للجير كانت صعبة للغاية. أعرف الفقر وعانيت منه. (العيش) بدون وظيفة ليس بالأمر السهل حيث تقوم بتشغيل نظام الري.

وقالت: "بسبب هذه الوظيفة، لن يذهب أطفالي إلى المدرسة جائعين أبداً سيكونون قادرين على الحصول على حقيبة مدرسية، وأحذية في أقدامهم".