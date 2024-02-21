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رسالة هامة من الرئيس السيسي إلى الملك سلمان

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الشارقة - اميمة ياسر - (أ ش أ)

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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