شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مصر مستمرة بكل ما أوتيت من قوة فى دعم الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، تؤكد أن مصر وإن كانت في سلام مع إسرائيل من خلال المعاهدة الموقع بينهما، إلا أن المعارك الدبلوماسية والقانونية مستمرة، ومصر مستمرة بكل ما أوتيت من قوة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى إطار الاتفاقيات الدولية والقانون والأعراف الدولية التى تحترمها مصر.

وأشادت النائبة مايسة عطوة بالمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة والتي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.