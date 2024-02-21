شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان: مصر أسقطت آخر ورقة توت عن داعمى إسرائيل بمحكمة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يحدث في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية يثبت أن هناك اختلافا في معايير العدالة، كما أن ما حدث أثبت أن الدولة المصرية كانت وستظل المدافع الأول عن القضية على مدار أكثر من 79 عاما.

وأشار محمد ممدوح، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل رصدت كافة فظائع جرائم الاحتلال على مدار السنوات الماضية، وأن ما يحدث انتهاك لكل معايير حقوق الانسان، مضيفا: "هذه الاتهامات تسقط ورقة التوت الأخيرة عن الدول الداعمة للاحتلال".

وتابع: "في حملات تتم في دولة أخرى داعمة للاحتلال تدعو للمساعدة في إنقاذ إسرائيل، ومصر أسقطت ورقة التوت الأخيرة عمّن يساند هذا الكيان في فظائعه من خلال الورقة والقلم والقانون"، موضحا أن مرافعة مصر كانت قانونية وليست سياسية تحترم كافة المبادئ والقوانين والبنود الوارد في القانون الدولي الإنساني.