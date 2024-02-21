شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مرافعة مصر أمام محكمة العدل رصدت جرائم الاحتلال فى حق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تاريخية حيث رصدت كل جرائم الاحتلال الصهيوني في حق أخواتنا في فلسطين، وفندت انتهاكهم لقاوعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، مشيرة إلى أن موقف مصر واضح وثابت من القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، ولعبت القيادة السياسية دور بالغ الأهمية منذ اليوم الأول من حرب غزة بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رفضه التام للتهجير القسرى للفلسطينيين، والاعتداء الوحشى عليهم مرورا بتقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة رغم تعنت الاحتلال الصهيونى فى دخول المساعدات وكان هذا على مرأى ومسمع العالم بأكمله.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن مصر لم تدخر جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية فى مختلف النواحى، وها هي اليوم تقدم مرافعة نارية أمام محكمة العدل الدولية لتشارك في الدور القانوني لمواجهة جرائم الاحتلال، وكانت تعمل جاهدة فى المفاوضات بين الطرفين لوقف إطلاق النار ونزيف الدم الفلسطينى المستمر منذ السابع من أكتوبر وتصدت لكل محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين.