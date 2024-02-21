لبنان يدحض فيديو إسرائيليا يدعي وجود مواقع صواريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دحضت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أمس فيديو نشره الجيش الإسرائيلي يدعي فيه وجود مواقع صواريخ جبيل وكسروان.

وقالت الوزارة في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، «عند التدقيق بالفيديو يتبين أن العدو يعرض منشآت تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وأبرزها النفق المنشأ لتحويل مياه نهر إبراهيم لزوم تشييد سد جنة».

وأشارت إلى أن الفيديو يعرض الوادي المحيط بمحيط السد، والذي نتج عن أعمال الحفريات التي نفذت فيه، ولا علاقة لهذه المنشآت بما يزعمه العدو حول البنى التحتية.

وأضافت أنه اقتضى التوضيح والنشر منعا لتمادي العدو في مزاعمه تبريرا لاستهداف منشآت تابعة لمؤسسات رسمية يتوخى منها مصلحة عامة.

وقتلت مواطنة لبنانية وطفلة أمس، جراء غارة استهدفت منزلا كانتا بجواره في حي المشاع في أطراف المنصوري لناحية مجدل زون.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن السيدة والطفلة كانتا في أحد الحقول عندما أصيبتا بالشظايا، وكثف العدو غاراته الجوية على القطاع الغربي، حيث شن مجددا غارة استهدفت أم التوت وشيحين، مشيرة إلى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الخيام.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تموضعين عسكريين لجنود العدو في مستعمرتي إيفن وشوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة مباشرة».

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ 7 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.