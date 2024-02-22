شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: التحديات الاقتصادية تكشف أهمية انعقاد الحوار الوطنى سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أهمية الرسائل التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، والتى استعرض الجهود والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، والتي تكشف أهمية جلسات الحوار الوطني والذي سيخصص أولى جلساته للمحور الاقتصادى، للخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تتعامل مع التحديات الراهنة وتقدم رؤية متكاملة تتضمن أفضل الحلول والبدائل التي تسهم في التغلب عليها لصالح الوطن والمواطن.

وأشار "الشهابي" في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أهمية وضع رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها أمس على طاولة البحث والمناقشة فى جلسات المحور الاقتصادى لتكون أمام المتحاورون وهم يقدمون الحلول لمعالجة تلك الأزمات التى تقلق الدولة والشعب، لافتا إلى من تلك الرسائل أن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 – 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وأنها أنفقت عليها أموالا ضخمة للتغلب عليها خلال 7 سنوات.

واعتبر أن رسائل الرئيس التى أطلقها تضمنت تداعيات الحرب الاسرائيلية على الأهالي فى غزة ومانتج عنها من تبعات، مشددا أن جلسات الحوار الوطنى لابد وأن تناقش ما أعلنه الرئيس أمس خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة ايجبس 2024، مشيرا إلى امتلاك مصر الكثير من العقول الاقتصادية التى تمتلك خبرات علمية وعملية وسياسية لتقدم حلول خارج الصندوق بسياسات جديدة تمكننا من التغلب على التحديات المختلفة.

وكانت قد أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أن هناك رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاحه مؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، مضيفة أن الرئيس استعرض الجهود والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، ما يجعل إطلاق الحوار الاقتصادي ضرورة وأولوية قصوى للخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن.