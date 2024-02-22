حكام الشارقة وأم القيوين يهنئون القيادة السعودية بذكرى يوم التأسيس

أعرب عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، ، في برقيات عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ، وولي عهد أم القيوين، راشد بن سعود بن راشد المعلا، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وهنأ نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي ، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في برقيات مماثلة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.