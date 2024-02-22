شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان لوفد برلمانى: نجحنا فى تغيير البنية التحية لـ10 مدن بتوقيت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه سيتم منح محافظة أسوان، تقرير رسمي والهيئات الطبية الثلاثة المنوط بها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة ما تم رصده مع توصيات اللجنة لضمان إتاحة خدمة طبية متكاملة للمواطنين في 112 وحدة صحية ومركز طبي و11 مستشفى.

جاء ذلك على هامش لقاء وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب، الذى يزور محافظة أسوان حاليا، بمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر - أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة سوف تخدم ما يقرب من 1.6 مليون مواطن، قائلا:" نجحنا في تغيير البنية التحية لـ 10 مدن في توقيت واحد، مشيرا إلى أننا في فترة تشغيل تجريبي للمنظومة، متابعا:" منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحويل الصروح الطبية للمستشفيات والوحدات الصحية إلى بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمواطن الأسواني وفقا للمعايير الدولية بالجودة العالية بعد إعلان التشغيل رسميا للمنظومة داخل المحافظة.

وأهدي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المحافظة لوفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم كما أهدي المحافظ الهدايا التذكارية لأعضاء الوفد التي تحمل الطابع الهوية البصرية للمحافظة.