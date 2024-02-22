شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى ينظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة للحزب بالغربية، تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم أعادة الله عليكم بالخير والبركات.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة عن الجوائز المالية وطريقة الإشتراك لأبناء محافظة الغربية من حفظة القرآن الكريم، واشترطت اللجنة أن يكون يكون المتسابق من محافظة الغربية، ولا يتعدي سن المتسابق في مسابقة حفظ ربع القرآن 11 عاما، وفي مسابقة حفظ نصف القرآن 16عاما، وحفظ القرآن كاملا 25عاما.

ورصدت اللجنة جوائز مالية للفائزين، حيث يحصل الفائز الأول في حفظ القرآن كاملا علي ٥آلاف جنيها، والثاني علي 3آلاف جنيها والفائز الثالث علي 2000جنيها، ومن الرابع حتي العاشر ألف جنيها.

كما يحصل الفائز فى مسابقة حفظ نصف القرآن علي 2000جنيها، والفائز الثاني علي 1000جنيها، والثالث علي 900 جنيها، ومن الرابع حتي العاشر 500 جنيها.

ويحصل الفائز فى مسابقة حفظ ربع القرآن علي ألف جنيها، والثانى 900 جنيها و الثالث 800 جنيها ومن الرابع حتي العاشر علي 500 جنيها.